NASA: Avustralya’daki yangınların dumanı dünya etrafında en az bir tam çember oluşturacak

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA) Avustralya’da eylül ayından beri devam eden yangınlardan çıkan dumanın dünyanın etrafını en az bir kere dolaşmasının beklendiğini açıkladı.

Fotoğraf: reuters

NASA’nın Goddard Uzay Uçuş Merkezi’ndeki açıklamada, dumanların yıl başında Güney Amerika’ya ulaştığı, geçen hafta ise dünyanın etrafında yarım turunu tamamladığı belirtildi.

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Açıklamada, “Dumanların, dünyanın etrafında en az bir tam çember oluşturması bekleniyor” ifadesi kullanıldı.

Büyük yangının neden olduğu fırtınaların, dumanın stratosfere yükselmesine yol açtığı belirtildi. Stratosfer, atmosferde 11-12 kilometreden 50 kilometreye kadar sıcaklık enverziyonunun bulunduğu seviyeye deniyor.

Dumanın stratosfere bir kere ulaştığında, ilk kaynağından binlerce kilometre uzağa gidebildiği aktarılırken, bunun da atmosfer koşullarını küresel olarak etkilediği belirtildi.

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Açıklamada, Güney Amerika’da gökyüzünün renginin değişmesine neden olan dumanların, hava kalitesini ciddi şekilde etkilediği ve dağların zirvesindeki kar tabakasını gözle görülür biçimde kararttığı belirtildi.

Avustralya genelinde yangınlar nedeniyle 10 milyon hektara yakın alan zarar gördü, 2 bini aşkın ev kül oldu, yarım milyar civarında hayvan da öldü.

Victoria eyaleti Başbakanı Daniel Andrews, yangınların yerleşim yerlerine ilerlemesiyle yaklaşık 4 bin kişinin deniz kenarlarına sığındığı Mallacoota dahil altı bölge ve tatil köyü için geçen hafta ‘felaket durumu’ ilan etmişti.

Ülke genelinde eylül ayından beri devam eden yangınlar nedeniyle en az 27 kişi hayatını kaybetmişti.