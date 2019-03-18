NASA araştırması: Uzay yolculuğu dudak uçuklatıyor!

ABD Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) finanse ettiği bir araştırmaya göre uzay yolculuğunda yaşanan stres astronotlarının yarısından fazlasında uçuk çıkmasına neden oluyor.

Fotoğraf: Guardian

Araştırma ekibi, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (UUİ) görev yapan 89 ve uzay mekiğiyle yolculuk yapan 23 astronotun tükürük örneklerini inceledi. UUİ’de görev yapanların 47’sinde (yüzde 53), kısa süreli uzay yolculuğu yapıp Dünya’ya dönenlerin ise 14’ünde (yüzde 61) uçuğa neden olan herpes virüsünün aktif haline geldiğini saptadı. Virüs, iki grup toplandığında ise toplam 112 astronotun yüzde 55’inde aktif hale geldi.

Reklam

Araştırma ekibindeki Dr. Satish Mehta sonuçları şöyle değerlendirdi:“Uzayda ne kadar uzan kaldılarsa virüsün o kadar aktif hale geldiğini gözlemledik. Uzayda kortizol ve adrenalin gibi stres hormonları salgılandığı için bağışıklık sistemi zayıflıyor ve bu da uyuyan herpes virüsünü uyandırıyor.”

Araştırma sonuçları ‘Frontiers in Microbiology’ adlı bilim dergisinde yayınlandı.

