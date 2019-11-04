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Yaramazlara biraz batar!

Narkotik polisi, bir evde 17 metre derinliğinde kuyu buldu

Erzurum’da uyuşturucu baskını yapılan bir evde 1 metre eninde, 17 metre derinliğinde kuyu bulundu. Kuyudaki sigara izmaritlerini ‘delil’ olarak toplayan polis, kazma, kürek ve baretlere el koydu. 

Fotoğraflar: DHA

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, Yakutiye ilçesindeki bir eve sabah saatlerinde baskın düzenledi.

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Baskında, uzun süredir boş olduğu belirlenen evin odalarından birinde kuyu kazıldığı belirlendi. Odada kazma, kürek, baretler ve kuyudan çıkan toprak da bulundu. Polisin, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ile Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü’ne bilgi vermesi üzerine adrese giden itfaiye ekipleri, kuyunun 1 metre eninde 17 metre derinliğinde olduğunu tespit etti. 

Y.E.C.’ye ait olduğu belirlenen evde polis, pencere kenarları ile kapılardan parmak izi örneği aldı. Evi kullananlar ile kuyuyu kazanları belirlemek için araştırma başlatıldı. Polisin incelemesini tamamlamasından sonra zabıta, binayı mühürledi. 

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