Narkotik köpeği Çayra emekli oldu: Sahilde tadını çıkarıyor

Yaklaşık bin operasyona katılan Çayra isimli narkotik köpeği emekli oldu.

Fotoğraflar: Twitter

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün (EGM) Twitter hesabından paylaşılan fotoğraflarda Çayra’nın emeklilik günlerinin tadını sahilde çıkardığı görüldü.

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EGM’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi: “Aydın Narkotik Şube Müdürlüğümüz ekipleriyle yaklaşık bin operasyona katılan narkotik köpeğimiz Çayra, görevini genç köpek Tina’ya devretti. Çayra’ya emekliliğinde bakımını üstlenen eğitmeni Abdullah Kurt ile birlikte mutlu bir hayat diliyoruz.”