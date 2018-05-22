Narkotik müdürü: Kıyafetine ‘esrar’ rozeti takan beş yılla yargılanabilir

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarlar Mücadele Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, sosyal medyada uyuşturucuyu işaret eden simgelerin kullanılması ve kıyafet üzerine ‘esrar’ rozeti takılmasının suç olduğunu belirterek, “Tespit edilirse en az beş yıllar yargılanırsınız” dedi.

Milliyet’ten Bahar Atakan’a konuşan Seydioğulları, uyuşturucuyla mücadele için ihbar mekanizmasını canlandırmak amacında olduklarını söyleyip şöyle devam etti: “1932’ten beri uygulanan kanun var. Bu kanundan beri yakalanan madde miktarı üzerinden ikramiye verilir. Sokaklardaki mücadeleyi aktif hale getirebilmek için motivasyonu sokak suçlarında da uygulanacak sisteme geçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. İkramiye ya miktardan ya da uyuşturucu ticareti suçundan açılan dava dosyası başına ödenecek. Sokakta mücadele eden narkotimler, yunus ekipleri, trafik polislerini motive etmeye yönelik olarak bu sistemi getirmeye çalışıyoruz. Sokak satıcılarının bağlı olduğu suç örgütleri var, bunlara dönük ihbar mekanizmasını canlandırabilmek amacındayız. Burada yakalanan madde miktarı önemli olmayacak.”

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Uyuşturucu ticaretinde terör örgütlerinin rölü olduğunu belirten narkotik daire başkanı, “Örgütlerine finans sağlamak için uyuşturucu ticareti yapanlarla anlaşmalar yaptıklarını düşünüyorum” dedi.

Seydioğulları ayrıca, sosyal medya hesaplarından uyuşturucu maddeleri çağrıştırıcı maddeleri paylaşanlar hakkında inceleme başlatılacağını da belirtti: “Sosyal medya hesaplarında uyuşturucuyu işaret eden simgelerin kullanılması, fotoğrafların paylaşılması suç, tespiti halinde en az beş yılla yargılanırsınız. Bu sadece yayın yoluyla değil, giyim kuşamda da geçerli, esrar rozeti takarsanız hakkınızda işlem başlatılır.”