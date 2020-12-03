Namibya 170 filini açık artırmayla satışa çıkardı

Namibya’da artan sayıları ve kuraklık gerekçe gösterilerek 170 vahşi fil açık artırmayla satışa çıkarıldı.

Fotoğraf: Reuters

Güney Afrika ülkesinin çevre bakanlığının duyuruduğu açık artırma kararında artan insan fil karşılaşmalarının da etkili olduğu belirtildi.

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Namibya dışındaki alıcıların da katılabileceği açık artırmada karantina tesisleri ve hayvanların tutulacağı yerde uzun çitler olması gibi kriterlerin karşılanması şartı kondu.

Namibya fil ve gergedan gibi değerli türleri korumakla insanların yaşadığı bölgelere girmeleri tehlikesi arasındaki dengeyi sağlamaya çalşan Afrika ülkelerinden.

Koruma tedbirleri sayesinde ülkede 1995’te 7 bin 500 olan fil nüfusu geçtiğimiz yıl 24 bine kadar yükseldi.

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Geçen yıl CITES (Nesli Tehlike Altındaki Türlerin Ticaretine İlişkin Sözleşme) toplantısında Namibya’nın av ve ihracat kısıtlamalarını gevşetme teklifi reddedilmişti.