Nakliyeciler, ülke çapında ‘dijital takograf’ eyleminde; ana yollar bir süre kapandı

Nakliyeciler, Türkiye’nin bir çok yerinde 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe giren ve ‘dijital takograf’ olarak bilinen ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ni (U-ETDS) şehirlerarası yolları bir süre kapatarak ve konvoy oluşturarak protesto etti. Nakliyeciler, sistemin altyapısının hazır olmadığını, ayrıca nasıl kullanılacağı hakkında kendilerine gerekli ve yeterli bilginin verilmediğini, akıllı telefon dahi kullanmakta zorlanan nakliye şoförlerinin bu sistemi kullanmasının mümkün olmadığını dile getirdi. Nakliyecilerin eylemleri sırasında polis ve jandarma ile gerilimli anlar da yaşandı.

Ankara’daki eylem. Fotoğraflar: DHA

Ankara’da yaklaşık 100 nakliyeci, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren zorunlu hale gelen ‘dijital takograf’ uygulamasına tepki göstermek için TEM Otoyolu’nun Akıncı gişelerinde toplandı. Şoförler, TIR ve kamyonlarla İstanbul yönünü ulaşıma kapattı. Jandarmanın uyarısına rağmen şoförler yolu açmadı. Bunun üzerine Kahramankazan Kaymakamı Engin Aksakal ile Ankara İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ünsal Bulut gelerek, şoförlerle konuştu. İkna edilen nakliyeciler, araçlarını kaldırarak yolu ulaşıma açtı.

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‘Akıllı telefon kullanmayı bilmiyoruz, bu takografı nasıl kullanacağız?’

Yeni uygulamaya tepki gösteren nakliyeci İsmail Özdemir, “Bu sistemin henüz altyapısı yok; ama bizden bu uygulamayı kullanmamızı istiyorlar. Hiç birimizin mail adresi yok, indirme makinemiz yok, e-devlet üzerinden yapılacak fatura sistemini bilmiyoruz. Bunlar bize anlatılmadan, öğretilmeden kanun olarak uygulanıyor. Biz buna karşıyız. Umarım yetkililer sesimizi duyar” dedi.

Nakliyeci Servet Akan ise “Yeni sisteme göre, ben malı indirdikten sonra 6 saat içinde maliyeye bildirim yapmalıyım. Yoksa bana ceza gelecek. Biz daha akıllı telefon kullanmayı bilmiyoruz. Yeni çıkan takografı kullanma bilincimiz yok bizim. Zaten vergilerimizi ödeyen insanlarız biz. Bu dijital takografı, e-faturayı istemiyoruz biz” diye konuştu.

Kırıkkale’de Kayseri-Ankara karayolu yarım saat kapandı

Kırıkkale’de eylem yapan yaklaşık 50 nakliyeci de, Kayseri-Ankara karayolunu yaklaşık yarım saat trafiğe kapattı. Eylem nedeniyle karayolunda uzun kuyruklar oluştu. Kırıkkale Emniyet Müdür Yardımcısı ve Trafik Şube Müdürü Hacı Ömer Aktürk, kamyoncularla görüştükten sonra karayolu yeniden trafiğe açıldı. Kırıkkale Kamyoncular Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan Özkılıç, eski takograflardan memnun olduklarını belirterek, “Bu yeni çıkan dijital takograflarda 4,5 saat yol, ardından ise 45 dakika dinlenme gösteriyor. Türkiye’de nakliye sektöründe 850 bin araç var, İstanbul yolunda kaç tane park yeri var” dedi.

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Nevşehir ve Çorum’da şehirlerarası yollar bir süre kapalı kaldı

Nevşehir’de de bir grup nakliyeci, Adnan Menderes Terminali ve Çardak Yolu’nu trafiğe kapatarak yeni uygulamaya tepki gösterdi. Yaklaşık bir saat süren eylemin ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Çorum’da, kamyon ve TIR şoförleri, yeni yılda yürürlüğe giren yönetmeliğe, Çorum- Ankara karayolunda toplanarak tepki gösterdi.

Çorum’daki eylem.

Çorum- Ankara karayolunda, kamyon ve TIR’ları ile toplanan çok sayıda sürücü, hayata geçirilen yeni uygulamaya tepki gösterdi. Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Tahsin Şahin yaptığı açıklamada, uygulamanın sürücülere günlük 9 saat verdiğini belirterek, “Avrupa’ya ayak uyduralım diyoruz ama kamyoncular Avrupa’da 9 saatte 800 kilometre yol gidebiliyor. Ancak biz Türkiye’de 350-400 kilometreyi zor gideriz. Bu bizim faydamıza olabilir ancak alt yapımız yetersiz. Biz bu uygulamanın ertelenmesini istiyoruz. İkinci bir konu ise buradan yükü yüklediğinizde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı veri tabanına 6 saat içerisinde bildirmemiz gerekiyor. Bunun da alt yapısı hazır değil. Üçüncü bir konu ise e-fatura. Bizim kamyoncumuz tuşlu telefonu dahi zor kullanıyor. Son olarak ise ton kilometre olması lazım. Biz 24 saat çalışıyoruz para kazanamıyoruz. 24 saatte para kazanamıyorsak 9 saatte nasıl para kazanırız” dedi.

Eylem nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken, sürücüler açıklamanın ardından olaysız dağıldı.

Karaman’da nakliyeci konvoyunu polis durdurdu

Karaman’da 105 TIR şoförü, 1 Ocak tarihi itibariyle yürürlüğe giren sistemi, araçlarıyla birlikte konvoy oluşturarak protesto etti.

Karaman’daki eylem.

Karaman Lojistik Kooperatifi üyesi 105 şoför, Organize Sanayi Bölgesi’nde toplanıp, Konya yoluna kadar konvoy eşliğinde giderek, 1 Ocak’ta yürürlüğe giren ‘Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ni protesto etti. 105 TIR’ın aynı anda çıkarak konvoy eşliğinde seyir halinde olduğunu gören polis de, araçları durdurdu. Kooperatif Başkanı Fatih Doğan burada yaptığı basın açıklamasında, yeni dijital takograf sistemine tepki gösterdiklerini belirtti. Doğan, şunları söyledi: “Bizler bugün nakliyeciler olarak ülke genelinde eylem yapıyoruz ve dijital takografa ‘hayır‘ diyoruz. Bizler devletimizden istiyoruz ki, sahipsiz kalmayalım. Bizimle de birileri ilgilensin. Dijital takograf uygulamasında henüz sistem oturmamış, sistem yok; ama trafik polisleri bizlere ceza yazıyor. Bugün süre ihlalinden dolayı Karaman girişinde 15 üyemize ceza yazıldı.”

Sistem için gerekli alt yapının hazır olmadığını öne süren Doğan, “Devletimiz önce alt yapıyı yapsın, sonra bizden istesin. Bu sisteme ‘U- ETDS‘ deniyor. Ticaret Odası’na soruyoruz kimse bu konuyu bilmiyor. Bugünden itibaren yük bildirimi yapılması gerekiyormuş ama sistem yok. Bizlerden 400 lira para alınıyor; ama sistem yok deniyor” dedi.

Doğan’ın açıklamasının ardından şoförler, araçlarıyla birlikte Organize Sanayi Bölgesi’ne geri döndü.