Nakliyeciler sitesindeki yıkıma direniş ‘müzakere’yle aşıldı

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İstanbul’daki nakliyeciler sitesinde yıkıma karşı çıkanlar sabaha kadar nöbet tuttu. Şimdilik sadece boş duran 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin sitenin yıkımına karar vermişti.

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Gece saatlerinde çevik kuvvetle birlikte iş makineleri Zeytinburnu ilçesindeki siteye geldi. Ancak sitede çalışan esnaf yıkım kararına direneceklerini belirterek iş makinelerini içeriye sokmadı.

Kendilerine yeni bir yer yapılmadan bu uygulamanın hayata geçemeyeceğini savunan esnaf sloganlar atarak yıkım kararına tepki gösterdi.

Sitenin giriş-çıkışları kamyonlar ve TIR’larla kapatıldı.

Ancak daha sonra esnafla yapılan müzakereden, sadece boş durumdaki 17 ambarın çatısının yıkılması için anlaşma çıktı. İş makineleri siteye girmeye başladı.