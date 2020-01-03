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Yaramazlara biraz batar!

Nakliyeciler eylem yaptı, ‘dijital takograf’ altı ay ertelendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yeni yılla birlikte nakliyecilere zorunlu tutulan dijital takograf uygulamasının altı ay ertelendiğini duyurdu.

Fotoğraf: DHA

Yurdun birçok yerinde sokağa çıkarak eylem yapan nakliyeciler, yeni sistemin altyapısının kurulmadığını, bu haliyle uygulanması durumunda kendilerini mağdur edeceğini belirterek eylem yapmıştı.

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Bakanlığın eylemler sonrasında yayınladığı açıklamasında uygulamanın 1 Ocak itibariyle başladığı ancak henüz uyum sağlanamadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bahse konu firmaların U-ETDS sistemine uyum sağlamak ve faaliyette bulundukları taşıtlara ilişkin sayısal takograf ünitelerindeki verilerin gönderilmesi için gerekli hazırlıkları ve altyapılarını henüz tamamlayamaması üzerine, mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve söz konusu altyapının tamamlanabilmesi amacıyla KTY çerçevesinde uyarma müeyyidesinin uygulanması 30 Haziran 2020 tarihine kadar ertelenmiştir.”

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