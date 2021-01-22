Nakliyat-İş: Yemeksepeti toplu iş sözleşmesi yetkisini engellemeye çalışıyor

Türkiye Devrimci Kara, Hava ve Demiryolu İşçileri Sendikası (Nakliyat-İş), online sipariş şirketi Yemeksepeti’nin sendikal örgütlenmeyi ve toplu iş sözleşmesi yetkisini engellemeye çalıştığını duyurdu.

Fotoğaf: Twitter

Nakliyat-İş, 6 bin 200 işçinin çalıştığı Yemeksepeti’ne bağlı Banabi’de yürütülen örgütlenme çalışmalarında önemli bir aşamaya gelerek 6356 sayılı yasaya göre toplu iş sözleşmesi yetkisi için Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na başvurmaya hazırlandıklarını belirtti.

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Yemeksepeti tarafından engellenmeye çalıştıklarını belirten sendika, bu amaçla şirketin sendika üyelerinin ağırlıkta olduğu bazı işyerlerinde, 15 No’lu ‘Taşımacılık İş Kolu’nu, 10 No’lu ‘Ticaret, Eğitim, Büro İş Kolu’na çevirdiğini ifade etti.

Bu durumu ‘keyfi ve sendika düşmanlığı’ olarak nitelendiren Nakliyat-İş, açıklamasını şöyle sürdürdü: “6356 sayılı yasa açıktır. Toplu İş Sözleşmesi süreci başlayan işletme/işyerinde iş kolu değişikliği yapılamaz. Kaldı ki iş kolu değişikliği, işletme/işyerinde Bakanlık tarafından müfettiş incelemesi sonucu tespit edilen iş kolu Resmi Gazete ’de yayımlanır. Buna 15 gün içerisinde itiraz edilmezse kesinleşir. İtiraz sonunda mahkeme kararıyla kesinleşir. Bu durumda dahi kesinleşen iş kolu bir sonraki toplu iş sözleşmesi için geçerli olur.”

Yemeksepeti’nin iş kolu değişikliğinin düzeltilmesi için bakanlığa başvurulduğu belirtilen açıklamada, sendikanın örgütlenme mücadelelerine devam edeceği vurgulandı.