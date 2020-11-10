Nakil için getirilen kalbi taşıyan helikopter düştü

ABD’de, nakil için Los Angeles kentindeki bir hastaneye organ bağışı sayesinde bulunan kalp taşıyan helikopter düştü. Hastanenin çatısına inmeye çalışırken düşen helikopterdeki organ, itfaiyeciler tarafından, zarar görmeden çıkarıldı ve nakledildi.

Fotoğraf: BBC

Nakil için getirilen kalbi teslim alan görevlinin aceleyle ayağının takıldığını ve yere düşürdüğünü söyleyen Güney California Üniversitesi Keck Hastanesi’nin sözcüsü, “Bu kadar terslik sonrasında organ hiçbir zarar görmeden doktorlarımızın eline ulaştı ve hastaya nakledildi” dedi.

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Nakil yapılan hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirten sözcü, helikopter kazasının nedeninin araştırıldığını, pilotun hafif yaralı olduğunu da sözlerine ekledi.