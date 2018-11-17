Nakde sıkışan tasarrufunu bozdurdu: Bireysel emeklilikten ayrılan ayrılana

Nakde sıkışanlar, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) tasarruflarını çekiyor. Son dört ayda 85 bin 550 kişi BES’ten ayrılırken, son iki ayda 918.6 milyon liralık tasarruflar bozduruldu.

2013’ten itibaren devletin katılım payı olarak yüzde 25’ini ödediği sistem, özet olarak birikimlerin toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu para ya da maaş ödenmesi esasına dayanıyor.

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Vatandaşlar ekonomik darboğaza çare olarak bireysel emeklilik tasarruflarını bozdurmaya başladı.

Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk’ün haberine göre, vatandaşlar geçen yıl katılımcı sayısını 295 bin 590 kişi artıran sistemden temmuz ayı itibarıyla ayrılmaya başladı.

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Haziran sonunda 6 milyon 984 bine çıkan katılımcı sayısı, bu tarihten sonra hızla gerileyerek 2 Kasım itibarıyla 6 milyon 898 bine düştü. Bu dört aylık süreçte 86 bin kişi sistemden çıktı.

Çıkanlar arasında yalnızca 8 bin 402 kişi emekli olduğu için ayrıldı, geri kalanı emeklilik dönemini beklemeden tasarrufunu çekmeyi tercih etti.

Sektör yetkilileri, kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle nakdi biten vatandaşların bu yöntemi tercih ettiğini söyledi.

Kriz dönemlerinde bireysel emeklilik tasarruflarında erime olduğunu belirten yetkililer, eylülden itibaren belirgin bir kaçış olduğuna dikkat çekti. Sistemden çıkanlar tasarruflarını ortalama bir-bir buçuk ay sonra BES şirketinden geri alabildiği için katılımcı fon tutarındaki erime ise ağustostan itibaren kendini gösterdi.

Buna göre, eylül-ekim aylarını kapsayan iki aylık süreçte katılımcı tasarruflarında 918.6 milyon liralık erime görüldü.

Yılın ikinci yarısında kaçışlar hızlandı

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin verilerine göre yılın ilk yarısında sisteme 61 bin 429 kişi katıldı. Ancak ‘yaprak dökümü’, ilk yarıdan sonra başladı.

İlk altı ayda gelenlerin yaklaşık yüzde 132’si kadar katılımcı son dört ayda çıktı.