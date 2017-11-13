Naim Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesi sürüyor

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Karaciğer nakli olan 50 yaşındaki eski Olimpiyat şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’nun hayati tehlikesinin sürdüğü açıklandı.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, gazetecilerin sorusu üzerine şu bilgileri verdi: “Süleymanoğlu’nun karaciğer transplantasyonunda bir sorun ok. Geçirdiği beyin kanamasıda cerrahi müdahaleyi gerektirmeyen bir süreç izliyor ancak beyin ödeminde artış var. Beyninde sasıncı düşürme ameliyatı yapıldı. Hayati tehlikesi devam ediyor. Hastanın vital bulguları iyiydi. Süreç inşallah şifa ile sonuçlanır temennimiz bu.”

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