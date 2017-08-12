Nagihan Alçı: ‘Bilim ve Sanat Şehri’nin mimarı Calatrava AKM için en doğru isim

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Mimari, bir medeniyetin en belirgin özeti bence. Bizden geriye ne kaldığını anlatan en somut, en görsel unsur. Bir nevi imza. Sembol. İstanbul gibi dünyalar güzeli bir şehrin birçok imzası var kuşkusuz.

Bunların tamamı Osmanlı döneminden kalma. Cumhuriyet döneminde şehrin simgesi olabilmiş bir eser yaratamamışız. Bir istisna AKM olabilecekken, o da içimizi acıtıyor…

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Şehrin merkezinde, Cumhuriyet döneminin kültür ve sanat hayatını simgelemesi gereken AKM bir hayalet gibi duruyor. 5 yıl aradan sonra nihayet geçtiğimiz günlerde değişen planla birlikte Koruma Kurulu’nun onay vereceği ve yıkıma başlanacağı açıklandı.

Ben de çarşamba günü Valencia’da gezip çok etkilendiğim “Bilim ve Sanat Şehri”nin mimarı dünyaca ünlü Santiago Calatrava’nın yeni AKM’nin yapımı için en doğru isim olduğunu yazdım.

Önümüzde çok büyük bir fırsat var. Mevcut bina 5 bin metrekare üzerine otururken yenilenen planla bu alan 35 bin metrekareye çıkacak.

Şehrin merkezinde göz kamaştırıcı, dünya çapında, İstanbul’a değer katacak ve onun kozmopolitliğini vurgulayacak bir eser inşa edilmesi ve bu eserin altında uluslararası üne sahip İspanyol bir mimarın olması şehre büyük bir değer katmaz mı?

Nagehan Alçı’nın yazısı