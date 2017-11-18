Nagehan Alçı: Zarrab ve iki olasılık

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Açıkçası günlerdir boş yere enerji harcıyoruz. Mesele itirafçılık meselesi değil. İki olasılıkta da Türkiye için sonuç pek değişmiyor. Her şeyden önce ABD, Türkiye’yi sanık sandalyesine oturtmuyor, oturtamaz. 2 egemen devletten bahsediyoruz, ‘eşitin eşit üzerinde yargı yetkisi yoktur’.

Peki ne olabilir? Çok küçük bir olasılık da olsa teknik olarak Interpol’ü devreye sokup Zarrab’ın ifadeleri üzerinden istediği kişiyle ilgili tutuklama kararı çıkarabilir.

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İkinci olasılık konuyu, ‘Türkiye teröre yardım ediyor’ başlığıyla BM Güvenlik Konseyi’ne taşıması. Ancak buradan da sonuç çıkmaz, Rusya buna onay vermez her şeyden önce. Üçüncü olasılık Türkiye’ye birtakım ambargolar devreye sokma ihtimali. Dördüncü olasılık ise “Türkiye, dolar kullanarak ve ambargoyu delerek beni şu kadar zarara uğrattı” deyip ABD’deki Türk mallarına el koyma girişiminde bulunması.

Ancak tüm bunlar ilişkiyi tamamen koparıp atma niyetinde bir ABD için ve yine de son derece küçük olasılıklar. Tabii bir de iş 27 Kasım’a kadar değişmezse…

Nagehan Alçı’nın yazısı