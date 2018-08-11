Nagehan Alçı: Yerel seçimler büyük olasılıkla 4 Kasım 2018’de yapılacak

Bu yazıyı tarihe not düşmek için yazıyorum. Dün ‘yerel seçimler Ekim 2018’e alınmalı’ diye kaleme aldığım yazının üzerine yaptığım görüşmeler ve edindiğim izlenimler sonucu bugün çok net bir şekilde şunu yazıyorum: Yerel seçimler büyük olasılıkla 4 Kasım 2018’de yapılacak. Bu yönde çok kuvvetli sinyaller var.

Habertürk okurları iyi bilecektir ki 2018 yazında başkanlık seçimine gideceğimizi ben çok öncesinden bu sütunda yazmıştım. 24 Haziran 2018 seçimleri benim için sürpriz değildi. 4 Kasım 2018 sonrasında 25 Haziran 2023’e kadar seçim defterini kapayacağız ve yaklaşık 5 sene rahatlayacağız.

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Türkiye toplumunun ve devletinin de zaten buna ihtiyacı var. Dün itibarıyla dehşet bir devalüasyon şoku yaşayan ekonominin de buna ihtiyacı var.

Nagehan Alçı’nın yazısı