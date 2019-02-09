Diken

Yaramazlara biraz batar!

Nagehan Alçı: Yeni bir siyasi dil ve vaatle ortaya çıkarsa CHP’den anlamlı bir sayı DSP’ye geçebilir

CHP’nin içinden mevcut gidişattan memnun olmayan ve ismi DSP için geçen önemli isimlerle konuştum. Söyledikleri şu: DSP bir proje ile gelirse, topluca ve bir konsept ve hedef ile bizi davet ederse belki gidilebilir ama şu aşamada birkaç ismin bölük pörçük parti değiştirmesinin hiçbir anlamı yok.

Yani DSP küskünler ve özellikle görmek istediklerinden bir liste yapıp, yeni bir siyasi dil ve vaatle ortaya çıkarsa CHP’den anlamlı bir sayı DSP’ye geçebilir ama ben DSP’de ne böyle bir cesaret ne bunu yapabilecek bir liderlik ne de bir ajanda görüyorum. En azından 31 Mart’a kadar manzara bu.

Reklam

Nagehan Alçı’nın yazısı

SON HABERLER

Ne okusak: Üç kitap önerisi

[email protected] Kitap raflarının karşısına geçip “Ne okusam?” diye düşünmek gündelik hayatın karmaşasından ve hızından kaçmak için yerinde ve keyif veren bir faaliyet. Ama kitapların çeşitliliği karşısında kararsız kalmamak elde değil. Kabul etmek lazım: Bir kitapta karar kılmak zor iş! Diken bu hafta üç kitaba dikkatinizi çekiyor. Karar sizin. Şimdiden iyi okumalar. İyilik Şebnem İşigüzel’in yeni romanı ‘İyilik’, […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...