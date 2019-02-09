Nagehan Alçı: Yeni bir siyasi dil ve vaatle ortaya çıkarsa CHP’den anlamlı bir sayı DSP’ye geçebilir

CHP’nin içinden mevcut gidişattan memnun olmayan ve ismi DSP için geçen önemli isimlerle konuştum. Söyledikleri şu: DSP bir proje ile gelirse, topluca ve bir konsept ve hedef ile bizi davet ederse belki gidilebilir ama şu aşamada birkaç ismin bölük pörçük parti değiştirmesinin hiçbir anlamı yok.

Yani DSP küskünler ve özellikle görmek istediklerinden bir liste yapıp, yeni bir siyasi dil ve vaatle ortaya çıkarsa CHP’den anlamlı bir sayı DSP’ye geçebilir ama ben DSP’de ne böyle bir cesaret ne bunu yapabilecek bir liderlik ne de bir ajanda görüyorum. En azından 31 Mart’a kadar manzara bu.

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Nagehan Alçı’nın yazısı