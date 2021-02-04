Nagehan Alçı: Yavaş ikinci mektubu da Boğaziçili öğrencilere hitaben yazmış

Ancak Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı mektupla istifa çağrısı yapmış olsa da Melih Bulu şu aşamada istifa etmeyeceği yönünde kuvvetli açıklamalar yapıyor, dün bana söylediklerini bu köşede okudunuz, ardından katıldığı bir toplantıda “İstifayı asla düşünmüyorum” sözlerini tekrarladı.

Mansur Bey’e bunu hatırlattım…

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“Bir mektup daha yazdım. Hazır bende duruyor. Şayet sizin yazdığınız gibi Melih Bey istifa etmez, olaylar da durulmazsa yayınlayacağım” diye konuştu.

Yavaş ikinci mektubu da Boğaziçili öğrencilere hitaben yazmış.

“Rektör sorumluluğu almadı, hadi gençler siz alın, PKK’ya ve başka terör örgütlerine fırsat vermeyin” minvalinde bir mektup yazmış. Şimdilik bu mektup köşede bekliyor.

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Nagehan Alçı’nın yazısı