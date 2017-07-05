Nagehan Alçı: Uçakta yanımıza bir işadamı geldi, F-16 pilotlarının yüzde 70’inin Fethullahçı olduğunu söyledi

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Tarih 1 Aralık 2015. Rus uçağının düşürülmesinden 1 hafta sonra Londra’ya gidiyorduk. Uçakta yanımıza askeriyeyle içli dışlı olan tanıdığımız bir işadamı geldi. TSK’da durumun hiç iyi olmadığını, F-16 pilotlarının yüzde 70’inin Fethullahçı olduğunu ve Rus uçağını onların düşürdüğünü söyledi.

Açıkçası ben şoke oldum ve bu iddiaya inanmadım. Rasim ise bazı isimler ve olaylar üzerinden teknik sorular sordu ve cevaplar aldı, sonra da “Araştıralım” dedi.

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Londra dönüşünde ilk olarak bunu sorumlu mevkide bazı askeri yetkililere sorduk. Deli saçması buldular. Emniyet istihbarat ve MİT resmi yetkilileri de bu bilgiyi net bir dille onaylamıyordu. F-16 pilotları içinde Fethullahçılar olabileceği doğruydu ama rakamlar abartılı bulunuyordu.

Nagehan Alçı’nın yazısı