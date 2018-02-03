Nagehan Alçı: Türkiye’de ‘hak ve özgürlük ihlali’ olduğunu düşünenlerin orası yüzde 3

Kadir Has Üniversitesi üç gün önce 26 ilde 1000 kişi ile yaptırdığı bir araştırmanın sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçların Türkiye’de toplumun dinamiklerini anlamak açısından çok çarpıcı olduğunu düşünüyorum.

Öncelikle çıkardığım iki sonuç:

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1) Medyanın ve milletin gündemi birbirinden çok farklı. Gazetelerde sıklıkla ele alınan, biz yazarların ve gazetecilerin sorun olarak dile getirdiği başlıkların birçoğunun toplumda karşılığı yok.

2) Türkiye’de insanların konulara yaklaşımı, gelişmeleri algılayışı son derece sübjektif. Sorulara verilen yanıtlar birçok kişinin hayata kendi kimlikleri ve dünya görüşleri çerçevesinde baktıklarını, olayları buna göre yorumladıklarını ortaya koyuyor.

Örneğin Türkiye’de hak ve özgürlük ihlali olduğunu düşünen ve bunu sorun olarak en üst sıraya koyanların oranı yüzde 3. Halbuki tartışmalara, yazılanlara, dış basına baktığımızda Türkiye’nin en önemli sorunu gibi algılanıyor bu. Ama toplumun böyle bir derdi yok.

Nagehan Alçı’nın yazısı