Nagehan Alçı: Türk basın tarihi çok sayıda kötü insan görmüştür ama bu derecesinin geldiğini sanmıyorum

Evet, 28 Şubat soruşturmasıyla ilgili hükümete yakın medyada çıkan haberlerin köşesinden reklamını dahi yaptı bu insan. İçinde tutuklanacaklar listesi olan bu haberleri normalleştirdi, yaygınlaştırdı. Korktuğu savcı ve polislerin hoşuna gitsin diye eski patronu Aydın Doğan’a, en yakın çalışma arkadaşlarına ve daha başka birçok kişiye böyle bir kazık atabildi.

Muhbirlikten ve gammazcılıktan başka bir şey değildir bunun adı. Üstelik bu yazıdan sonra görüntüyü kurtarmak için “Aman ben böyle bir operasyonu da doğru bulmuyorum. Bunu da belirteyim” gibi bir toparlama yazısı bile yazmadı. Oysa daha 3 ay öncesine kadar Aydın Doğan’ın önünde düğmelerini ilikleyen sanki ondan başkası değildi. Kendi hesabınca önce zeminini hazırladığı tutuklamaları bekliyor, sonra da Barış Atay olayında olduğu gibi “Doğru bulmuyorum” diye yalandan bir yazı yazacak.

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Türk basın tarihi çok sayıda kötü insan görmüştür ama bu derecesinin daha önce geldiğini sanmıyorum.

Nagehan Alçı’nın yazısı