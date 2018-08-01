Nagehan Alçı: Tuncay Özkan’ın Halk TV’ye alternatif bir medya kurmayı hedeflediği biliniyor

CHP’nin tepe koridorlarında bu iddianın ortaya atılmasından sonra konuşulanlar şöyle: Tuncay Özkan ve Şaban Sevinç arasında gerçekleşen 27 Haziran’daki malum görüşmenin amacı Sevinç’e ‘seni o görevden alıyoruz’ demekti. Ancak kanalda Deniz Baykal’ın onayı olmadan karar alınamıyor, onun sağlık sorunlarından istifade edip Sevinç, CHP yönetimine rağmen yerini korumayı başardı. Özkan’a bu nedenle böyle bir yakıştırma yaptığını düşünüyorlar ve Özkan’ın arkasında duruyorlar.

Tuncay Özkan’ın Kemal Bey’in de isteğiyle Halk TV’ye alternatif bir medya kurmayı hedeflediği biliniyor. Halk TV’nin sadece İnce’ye yönelik değil, genel yayın çizgisi ve geldiği nokta da yönetimi rahatsız ediyor. Parayla kanala çıkıldığını, kitap satışlarının aşırı ticari hale geldiğini düşünüyorlar. Bunun için kendi kontrollerinde bir televizyon istiyorlar. O nedenle iddiaları, bu çabaları baltalamak ve kendilerine yönelik tasarrufları engellemek için Sevinç’in böyle bir şey ortaya attığı.

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Her halükarda gerçeğin ortaya çıkması ve kim doğruyu söylüyorsa diğerinin istifa etmesi şart!

Nagehan Alçı’nın yazısı