Nagehan Alçı: Tayyip Bey’in o imzayı canı gönülden destekleyerek attığına inanmıyorum

O imzayı atmak içinize sindi mi gerçekten Sayın Cumhurbaşkanım?

Ben Tayyip Bey’in o imzayı canı gönülden destekleyerek attığına inanmıyorum.

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Emine Hanım’ın, Sümeyye Hanım’ın ve Esra Hanım’ın da bu sözleşmeden çekildiğimiz için mutlu olduğunu düşünmüyorum.

Özellikle Milli Görüş kökenli, Saadet kökenli tabanın radikal bölümünün yoğun talepleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bu imzayı attırdı.

Bence yanlış yaptı Tayyip Bey.

Her türlü iddiaya varım ki, eğer İstanbul Sözleşmesi referanduma gitse en az yüzde 70 sözleşmeden yana destek oyu çıkacaktı.

Nagehan Alçı’nın yazısı