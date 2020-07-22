Nagehan Alçı: Tam da şimdi, böyle bir ortamda İstanbul Sözleşmesi’ne 10 elle sarılmalıyız!

Tam da şimdi, böyle bir ortamda biz kadınlar tüm farklılıklarımızı bir kenara bırakıp İstanbul Sözleşmesi’ne ve bu sözleşmenin akabinde elde ettiklerimize 10 elle sarılmalıyız!

Kazanımlarımıza sonuna kadar sahip çıkmalıyız.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Pınar Gültekin davasına bakanlık olarak müdahil olduklarını açıkladı. Hukuki sürecin sonuna kadar takipçisi olacağını söyledi. Bu çok önemli ve değerli bir çıkış.

Sayın Selçuk, sosyal medya üzerinden yardım isteyen ve kendisini tehdit eden bir şahsın ismini veren Tuğçe Çelik adlı genç kızın da çığlını duydu ve bahsettiği şahsın Emniyet tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Ben kadına şiddet meselesine yönelik hassasiyeti ile bilinen Bakan Hanım’ın İstanbul Sözleşmesi’nin önemi konusunda da aynı duyarlılık içinde olduğunu biliyorum.

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Nagehan Alçı’nın yazısı