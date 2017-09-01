Nagehan Alçı: Soylu ve Fidan’ın yakın durdukları halde birbirleriyle hiç konuşmadıkları dikkatimi çekti

…Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Hanım mekâna giriş yaptılar ve şehitler için Kuran okunmaya başlandı. Ardından 30 Ağustos’la ilgili bir film gösterildi. Sonrasında ise Cumhurbaşkanı, 30 Ağustos’un öneminden başlayan ve günümüze kadar gelen, dün de gazetelere içeriğinin yansıdığı bir konuşma yaptı.

Resepsiyonda hareket, konuşma bittikten sonra başladı…

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…Biraz ilerleyince ortada toplanan bir gruba rastladım. Yaklaşınca bu grubun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanına gitmek isteyenler olduğunu anladım. Çok ilgi vardı bakana. Sohbet ettiğimizde zor bir dönemde çok sıkı çalıştıklarını anlattı.

Süleyman Soylu’nun birkaç adım sağında MİT Müsteşarı Hakan Fidan duruyordu ve yanına gidenleri güler yüzle karşılayıp sohbet ediyordu. Hakan Bey’i 1 yıldır sosyal ortamlarda ve A340 uçağında çok daha konuşkan ve kolay ulaşılabilir buluyorum açıkçası, önceden fevkalade ketum davranır, pek görünmemeyi tercih ederdi. 15 Temmuz’dan sonra daha güler yüzlü ve sıcak…

Süleyman Soylu ve Hakan Fidan’ın yakın durdukları halde birbirleriyle hiç konuşmadıkları dikkatimi çekti. Sanki iki farklı odak havasındaydılar.

Nagehan Alçı’nın yazısı