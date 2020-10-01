Nagehan Alçı: Semptomsuz olan kime nasıl test yapılıyor?

Diyorsunuz ki ‘Her vaka hasta değildir. Çünkü testi pozitif çıktığı halde hiçbir semptom göstermeyenler var ve büyük çoğunluğu bunlar oluşturuyor.’

Sayın Bakan, semptom göstermeyenlere protokole göre test yapılmıyor. Test için 7 bulgudan en az birinin olma şartı aranıyor. Ateş, öksürük, boğaz ağrısı, baş ağrısı, kas-eklem ağrıları, karın ağrısı veya ishal ya da koku veya tat alma bozukluğu yoksa ailede pozitif varsa dahi test yapılmıyor.

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Sizin yönettiğiniz Sağlık Bakanlığı’nın protokolü böyle diyor…

O halde semptomsuz olan kime nasıl test yapılıyor? Testi pozitif çıktığı halde semptom göstermeyenler kimler? Semptom göstermeyenlere test yapılmaması gerekmez mi?

Nagehan Alçı’nın yazısı