Nagehan Alçı: Perakende taslağı bu haliyle yasalaşırsa bir uçtan diğer uca savrulmuş olacağız

Bu bağlamda perakende yasasının taslağını büyük bir merakla inceledim ve şunu gördüm: O taslakta çok ciddi sıkıntılar var.

Marketlerle ilgili birtakım düzenlemeler getirilmesi gerektiği aşikar ancak taslak bu hali ile yasalaşırsa bir uçtan diğer uca savrulmuş olacağız… İfrat ve tefrit arasındaki ince çizgiye dikkat!

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Üzerinde konuşulan taslak marketlere çok ciddi engeller getiriyor. Süpermarket zincirlerinin hafta sonu ve akşam çalışma saatlerinde önemli kısıtlamalar, marketlerin kendi markaları ve uygun fiyat ile piyasaya sunduğu ürünler ile ilgili zorlaştırıcı tedbirler, internet satışlarına yönelik engeller, belli bir nüfusun altındaki yerlerde market açma engeli gibi birçok unsur önümüzdeki günlerde yasalaşabilir.

Nagehan Alçı’nın yazısı