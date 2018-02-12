Nagehan Alçı: Ortada yalı malı yok, evimiz bir yokuşta

Share Flip WhatsApp +1 Pin Pocket Shares 0

Ortada yalı, malı yok. Bizim bir yalımız yok! Evimiz bir yokuşta. Bir sitede, üç katlı bir binanın bahçe katı dairesi. Söylenen bütün laflar yalan!

Tam 5 yıl oldu, Şubat 2013’te bir ev kredisi almaya karar verdik. 17-25 Aralık’tan aylar önceydi. O zaman neredeyse bütün devlet kurumlarının ve devlet şirketlerinin parası Bank Asya’daydı. Devlet nezdinde meşru bir bankaydı. Şimdi bize iftira attıran kimilerinin, ayrıca neredeyse birçok TÜSİAD ve CHP üyelerinin de bu bankayla ticari ilişkisi vardı.

Reklam

Hem aldığımız maaş bordrolarını, hem ailemizin üzerine olan tapuları, hem de satın aldığımız evi ipotek göstererek o dönem piyasadaki faiz oranı ne ise o kadar bir oranla bu krediyi aldık. Zaten biz bankacılık dünyasının tanıdığı, itibarlı ve borcuna sonuna kadar sadık müşterileriz. Ailelerimiz de öyledir. Zaten itibarlı ve borcuna sadık olmayan hiç kimseye bankacılık sistemi kredi vermez. Hiçbir banka 2002’den beri bu genel sistemden bağımsız kafasına göre kredi dağıtamaz Türkiye’de. Ülkemizin bankacılık sisteminin ne kadar sağlam olduğunu, Türkiye’yi en çok eleştirenler bile teslim ediyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı