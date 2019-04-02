Nagehan Alçı: Muharrem İnce hiçbir şekilde bunu başaramazdı

Elbette son kararı YSK verecek ama resmi seçim sonuçları ne olursa olsun Ekrem İmamoğlu, 2020’li yılların Türk siyasal hayatında önemli bir aktör olarak dün itibarıyla doğdu.

Hem CHP’lilerin, hem İYİ Partililerin, hem de HDP’lilerin oyunu neredeyse firesiz kendinde toplayabildi İmamoğlu. Üstüne de kısmen Saadet cephesinden oy alabilmiş gözüküyor. Bu dört benzemez hatta birbirine zıt eğilimi yekvücut haline getirebilmesi azımsanmayacak bir siyasal başarıdır.

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Mesela Muharrem İnce hiçbir şekilde bunu başaramazdı. Aday olsaydı 4-5 puan farkla Binali Yıldırım kesin bir galibiyet elde ederdi diye düşünüyorum. Çünkü Ekrem İmamoğlu dört eğilimi kendinde toplayabilmesinde de görüldüğü gibi temelde Özalist bir portre. CHP’de siyaset yapan, Özal tarzı bir politikacı İmamoğlu.

Nagehan Alçı’nın yazısı