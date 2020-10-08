Nagehan Alçı: Maraş’ın açılması Rumlara ait binaların akıbetinin belirlenmesi demek

İşin esası Maraş sahilinin bir kısmı zaten halkın kullanımına açık. Bugün yani Perşembe günü olacak olan sahilin geri kalanının da kullanıma açılacak olması.

Reşat Akar’ın anlatımına göre yeni bir kapı açmışlar, bir de Maraş’ın ortasından geçen Demokrasi Caddesinde asfalt çalışmaları yapılıyor, o cadde de açılacak.

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Fakat Maraş’ın açılması ile kast edilen şey şu aşamada mümkün değil.

Peki Maraş’ın açılması ne demek?

Oradaki Rumlara ait binaların akıbetinin belirlenmesi demek.

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KKTC “Biz bu malların üzerine oturacağız, el koyacağız” demiyor. Bunu hiçbir zaman demedi. Bu malların KKTC taşınmazlar komitesi tarafından değerlendirilip sahiplerinin isteği doğrultusunda bir çözüme kavuşturulması isteniyor.

Nagehan Alçı’nın yazısı