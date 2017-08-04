Nagehan Alçı: Maalesef bizde, ‘Subayın siyasi kimliği olmasın’ gibi yanlış bir takıntı var

YAŞ kararları açıklanırken Habertürk TV’de canlı yayındaydım. Kararları yorumladıktan sonra Sevgili Afşin Yurdakul ile o günkü yazımın detaylarını da konuştuk. “Bu subayların ideolojik kimlikleri nereden biliniyor?” diye sordu. Her şeyden önce elbette herkesin siyasi düşüncesi olur, bu doğaldır. Bunu yadırgamak doğru değildir. Maalesef bizde, “Subayın siyasi kimliği olmasın” gibi yanlış bir takıntı var. Oysa en siyasallaşmış kurum TSK’dır.

Hele eski TSK’da subayların en çok konuştuğu konu siyaset idi. Mühim olan vatanseverlik ve demokrasiye sadakat kavramını her siyasi kimliğin üzerinde tutmak. Öte yandan özellikle 15 Temmuz felaketinden sonra devletin çeşitli istihbarat ve güvenlik kurumları ile denetleme teftiş birimleri elbette TSK’nın içini takip ediyor. Yasadışı darbeci eğilimlere giren subaylar var mı yok mu tabii ki kontrol edilecek ve denetlenecek. Yasadışı işler planlamayıp farklı siyasi eğilimlerde olan subaylarda bir sorun yok. Bu izleme ve denetleme faaliyetinin çok gerekli olduğunu 15 Temmuz felaketinde herkesin gördüğünü düşünüyorum.

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Nagehan Alçı’nın yazısı