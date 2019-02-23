Nagehan Alçı: Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın memnuniyetsizliği demek, kriz işareti demektir

Bu duyduklarım ciddi iddialar. İYİ Parti’nin Meral Hanım’dan sonraki en ağır toplarından bahsediyoruz. Koray Aydın ve Ümit Özdağ’ın memnuniyetsizliği demek, seçim sonrası ciddi bir krizin işareti demektir. O nedenle bir kez daha sordum: “Ümit Özdağ neden şikayetçi?”

Kaynağım şu cevabı verdi: “Bu isimler partinin içinde denizin bittiğini düşünüyorlar. Özellikle Mersin’de yaşanan kriz işin ne boyutlara geldiğini gösterdi. İYİ Parti siyasi partiden ziyade siyasi şirket olmaya gidiyor gibi bir algı var. Kendi içinizden bir il başkanının yaptığı kabul edilemez. Bu nasıl bir kontrol ve organizasyon eksikliği? Gördüğüm kadarıyla bu saydığım isimler partinin halini gördükçe bir varoluş bunalımına girdiler.”

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Nagehan Alçı’nın yazısı