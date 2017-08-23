Nagehan Alçı: Kemal Bey halka yaklaşmak için atlet giymek gerektiğini mi düşünüyor?

+1 Flip WhatsApp Pocket Pin Share Shares 0

Kemal Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşü sırasında karavanından yansıyan atletli fotoğraf, “kaş yapayım derken göz çıkarma”nın resmidir kanaatimce. “Bizden biri”, “halka yakın”, “mütevazı” gibi mesajlar verilmek için çektirilmiş olduğu besbelli fotoğraf, hakikaten bu amaca uygun mu? Yoksa CHP Genel Başkanı’nın bilinç altındaki halk imajını ele veren bir silahlı bomba mı?

Her şeyden önce fotoğraf estetik değil. Kemal Bey şık, giyimine özen gösteren bir insandır. Halka yaklaşmak için atlet giymek gerektiğini mi düşünüyor? Elbette o yürüyüşte çok yoruldu, akşam da bu şekilde masaya oturmuş belli ki ama böyle bir görüntüyü ölümsüzleştirmek niye? Bu, kafasında halkla ilgili sakil bir imaja sahip olduğunu göstermiyor mu?

Reklam

Yani halka yakın olmak, pespaye bir şekilde, üzerinde naylon torba duran, özensiz bir masanın başında yemek yemek mi demektir?

Nagehan Alçı’nın yazısı