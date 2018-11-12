Nagehan Alçı: Kaşıkçı’yı ilaçla uyuşturuyorlar ve bilinci kapalıyken öldürüyorlar

Kaşıkçı’nın ölümünün üzerinden 1.5 aya yakın süre geçti fakat hâlâ cinayet esrarını koruyor. Suudi gazetecinin bir boğuşma sonucu öldüğü üzerine birçok haber yapıldı ancak benim elimdeki bilgi bu iddiayı doğrulamıyor.

Kaşıkçı boğulmuyor, bir arbede de yaşanmıyor. Açıkçası herhangi bir tartışma ya da kavga da yok. Ulaştığım bilgilere göre talihsiz adamı ilaçla uyuşturuyorlar ve bilinci kapalıyken öldürüyorlar. Sonra da kimyasallarla su haline getiriyor ve kullandıkları maddeleri dağıtıp yok ediyorlar.

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Suudi Arabistan, İstanbul Başkonsolosluğu’nu kapatacak ve yeni yer talep edecekmiş. Ancak bunu şimdilik resmi olarak yalanlıyorlar. İşin soğumasını bekliyorlar. Bir süre sonra personeli de tamamen işten çıkarıp, artık Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ile özdeşleşen yerden ayrılmayı planlıyorlarmış.

Nagehan Alçı’nın yazısı