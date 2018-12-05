Nagehan Alçı: Kanal D ibretlik bir ‘cinsiyetçi manipülasyon’ yaptı!

Cuma günü Kanal D’nin yayınladığı utanç verici haberle başladı son tartışma hatırlarsanız. Buldukları bir videonun üzerine, Ahmet Kural’ın açıklamalarını ekleyerek, eski görüntülerle süsleyerek “eğlenen Sıla” alt metnini verip “Bakalım bundan sonra süreç nereye gidecek?” diye apaçık bir algı yönetimi sergileyerek iyi habercilik falan yapmadılar, ibretlik bir “cinsiyetçi manipülasyon” yaptılar!

Pazartesi akşamı, bülten sunucusuna, herkesin gözünün içine baka baka “O görüntüleri dava dosyasından aldık” yalanını söylettiler.

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Yalanlar bununla kalsa iyi… Aynı haber bülteninde savunma tarafının hazırlattığı mütalaayı da savcılığın aldığı resmi bilirkişi raporu gibi sundular ve o gece yan evde olup tanıklık yapan genç bir kadını yalancı ilan ettiler.

Nagehan Alçı’nın yazısı