Nagehan Alçı: Kadına şiddeti ağır cezada yargılayın, tutuksuz yargılamayı unutun!

Bugün 8 Mart. İsyan duygularıyla dolup taşıyorum sevgili okurlar. Her yer kanıyor. Dört bir yanda, hangi statüden, hangi eğitim ve gelir seviyesinden olursa olsun tablo aynı: Kadınlar şiddet görüyor. Kadınlar dövülüyor. Kadınlar sokak ortasında bıçaklanıyor, yüzlerinde şişe kırılıyor, sürükleniyor, öldürülüyor.

Yeter! Bu ülkenin erkek şiddeti yeter! Dur diyelim artık! Her gün, birbirini hiç tanımayan ama kadın düşmanlığı konusunda aynı potada buluşan erkeklerin yaptıklarına “Buraya kadar” diye haykıralım! Nasıl mı?

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Bunun tek yolu var sevgili dostlar. Tek bir yolu… Şiddeti en ağır cezalara mahkum etmedikçe, bu vandalları, bu vahşileri korkutup, içlerindeki kriminal canavarı hapisle, sosyal baskıyla, işsizlik sopasıyla ezmedikçe duracakları yok…

Hakimlere sesleniyorum: Mevcut yasaları işletin! En üst cezaları verin. Kadına şiddeti ağır cezada yargılayın. Tutuksuz yargılamayı unutun.

Nagehan Alçı’nın yazısı