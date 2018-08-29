Nagehan Alçı: Kadına karşı şiddet ve taciz davalarına kadın savcı ve hakimler bakmalı

Esin (Övet) dün mükemmel yazmış: “Kadına tacizi anlamak için gece sokağa çıkın” diyor ve Türkiye’nin en kalburüstü mekanlarında şahit olduğu cinsiyetçi erkek cüretkarlığı ve tacizini anlatıyor.

Gördüklerinden sonra o da isyan etmiş ve benim önerime destek vermiş. Kadına karşı şiddet ve taciz davalarına kadın savcı ve hakimler bakmalı. Bu meseleyi çözmenin başka yolu yok. Bakın, dün Talat Bulut dosyasına verilen takipsizliğe yapılan itiraz yine bir erkek hakim tarafından reddedildi. Bana göre cinsiyetçi karar bu. Şimdi ortalık “Bu olayların üzerini örtelim”cilere kalacak… Zaferlerini ilan etmeye, tıpkı Kadir İnanır hadisesindeki gibi tacize uğradığını iddia eden genç kadını itham etmeye, etiketlemeye çalışacaklar. Talat Bulut’tan bahsetmiyorum bile, o daha ilk günden çıktığı televizyon programından itibaren hep yaptı bunu. Ama ne olursa olsun, Türkiye’nin kadınları olarak asla moralimiz bozulmasın. Biz kadınlar mücadeleye devam edeceğiz…

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Nagehan Alçı’nın yazısı