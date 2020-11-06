Nagehan Alçı: Joe Biden, Süleyman Demirel tarzı bir politikacı

Bana göre Joe Biden Türkiye’den örnek vermek gerekirse Süleyman Demirel tarzı bir politikacı.

Biden’in 47 senelik aktif Washington hayatında ‘Dün dündür. Bugün bugündür’ diye izah edilebilecek yüzlerce olay var. O yüzden Demirel gibi olduğunu söylüyorum.

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Sözde büyük demokrat idealizm görüntüsü altında tipik bir pragmatik politikacıdır Biden. Yani Türkçede çok yaygın tabir ile ‘yolunda’ bir siyasetçidir.

(…)Bir şekilde yol bulunacaktır ve gel-gitler olsa da Türkiye-ABD hattında ölümcül sorunlar yaşanmayacaktır.

Nagehan Alçı’nın yazısı