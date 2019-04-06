Nagehan Alçı: İYİ Parti’nin Balıkesir, Uşak ve diğer itirazları da haklı

İstanbul’da çok yakın bir fark olduğu için itirazlar çok doğal ve haklı. CHP bu itirazlardan ve süreçten şikayet etmemeli. Eğer 20 bin oy farkla Binali Bey önde olsaydı da aynısını CHP yapacaktı ve haklı olacaktı. O zaman da AK Parti’nin şikayet etmeye hakkı olmayacaktı. Bakın, hem İmamoğlu hem Yıldırım YSK’ya çok güvendiklerini söylüyorlar. Artık şu saçma gerilim bitmeli ve hep birlikte kararı beklemeliyiz.

Diğer yandan nasıl ki AK Parti’nin İstanbul konusundaki itirazları haklıysa, İYİ Parti’nin Balıkesir ve Uşak başta olmak üzere yaptığı itirazlar da haklı. Manisa’nin Şehzadeler ile Köprübaşı ve Yunusemre ilçeleriyle, Isparta’nın Gelendost ve Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesi de aynı şekilde. Birbirine bu kadar yakın oy çıkan yerlerin ilçe ve il seçim kurullarının itirazları kabul edip özellikle geçersiz oyları yeniden dikkate alması Türk demokrasi tarihinde bir gelenektir. YSK bu itirazları da duymalı.

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Nagehan Alçı’nın yazısı