Nagehan Alçı: İstanbul’daki kimi gizli tesisler dahil her türlü veriye ulaşabilir ama…

İmamoğlu’nun Maltepe mitingi de benzer bir etki yaratıp, toplumda mazbatadan itibaren azalan gerilimi tırmandırabilir.

Ben Sayın İmamoğlu’nun bazı konularda biraz telaşlı ve acemice davrandığı kanaatindeyim.

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İlk işlerinden biri olarak veri tabanını kopyalama, üstelik belediye dışından MİT tarafından güvenlik soruşturmasından geçmemiş 3 kişiyi bu iş için görevlendirme hamlesi de yanlıştı.

Elbette yasaya göre kendisi İstanbul’daki kimi gizli tesisler dahil her türlü veriye ulaşabilir ama bu bilgileri başkası göremez.

Kafasındaki soru işaretlerini gidermek için kurum içinde her türlü talimatı verebilir. Ancak henüz taşlar yerine oturmadan ilk adım olarak bunu atması yalnızca sürece zarar veriyor.

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Nagehan Alçı’nın yazısı