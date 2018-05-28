Nagehan Alçı: İnce’nin Menderes’te 27 Mayıs’ı kınaması gerekmez mi?

Tesadüf ya da değil ama anlamlı olduğu kesin. Bu yazıyı yazdığım 27 Mayıs’ta Muharrem İnce İzmir Adnan Menderes Havalimanı’na inerek Menderes İlçesi’ne (ismini Adnan Menderes’in ailesinin aldığı gibi Menderes Nehri’nden alır) geçti ve bir seçim konuşması yaptı.

“Değiştim; darbelerle, darbecilerle arama mesafe koydum” diyen “Geçmiş bütün darbeleri lanetliyoruz” iddiasında bulunan CHP’nin cumhurbaşkanı adayının böyle bir günde, Menderes’te 27 Mayıs’ı hatırlatması ve kınaması, Adnan Menderes’in ismini zikretmesi gerekmez mi?

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Nagehan Alçı’nın yazısı