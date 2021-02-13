Nagehan Alçı: İnce’nin 24 Haziran gecesi takıntısı saplantı izlenimi veriyor

Ancak çok fazla CHP takıntısı var. “Partim bana şunu yaptı”, “Partim beni desteklemedi”, “Partim seçilmemi istemedi“…

İnce’nin CHP’ye vurması mevcut CHP yönetimine kızanlarda bile tepkiye neden olmaya başladı. Böyle devam ederse Kılıçdaroğlu’na bırakın zararı yararı bile olabilir.

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Muharrem Bey’in ikinci bir takıntısı da 24 Haziran gecesi. Dönüyor, dolaşıyor o gece nerede olduğu ile ilgili hikayeler anlatıyor, gerekçeler buluyor.

Bu artık bir saplantı izlenimi veriyor.

Muharrem İnce şayet yeni bir parti ile çıkıp bir alternatif olmayı vaat ediyorsa hikayesini kişisellikten uzaklaştırmak zorunda.

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Çıkışının kendi mağduriyetinden bağımsız olduğunu seçmene inandırmalı. Fakat bunu yapmak için artık 2018 ile arasına kalın bir duvar örmesi şart.

Nagehan Alçı’nın yazısı