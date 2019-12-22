Nagehan Alçı: İmamoğlu, halk tabiriyle ne şiş yansın ne kebap vaziyeti alıyor

Oysa ben İmamoğlu’nun da bu zulüm çarkını bitirmeye kararlı olduğunu yazmıştım daha dünkü yazımda. Feci biçimde yanılmışım.

Bütün yetki kendisinde olduğu halde Ekrem İmamoğlu atların yaşadığı bu eziyet döngüsünü bitirmeyi tercih etmiyor. Peki ne yapıyor?

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Durumu idare ediyor yani konuyu geçiştiriyor ve başından savıyor. Yaygın halk tabiriyle ne şiş yansın ne kebap vaziyeti alıyor.

Aktivistlerle konuşması sırasında verdiği bazı örnekler ve üslubu da tasvip edilebilir değil. Bu konuyu yarınki yazımda detaylı ele alacağım…

Ben yine de Adalar’da yaşanan zulmün tamamen biteceği konusunda umutlu olmak istiyorum.

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Nagehan Alçı’nın yazısı