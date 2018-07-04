Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Geçen hafta sonu örneğin Ayşe Arman’a verdiği röportajda, “Karşısına çıkıp rakip olmayacağım. Beni cumhurbaşkanı adayı yapmış bir genel başkanın karşısına çıkıp böyle bir vefasızlık yapmam” diyen kendisi değil miydi? Hatta bunun da ilerisini seçimden önce FOX TV’de söylemişti: “Seçimi kaybedersem asla Kılıçdaroğlu’nun karşısına çıkmam, ben vefalı bir insanım.”

Hayrola Muharrem Bey? 25 Haziran’da büyük bir olgunlukla kaybettiğinizi söyleyip rakibi tebrik ederken aradan geçen zamanda LAST azgınlarının gazına gelip siz de kazandığınızı mı düşünmeye başladınız? Yoksa vefa sözcüğünü mü unuttunuz?

Reklam

İnce’nin seçimlerde iyi bir rüzgâr yakaladığını ve bunu sürdürürse Türk siyasetinde uzun soluklu olacağını ifade etmiş bir gazeteci olarak dünkü çıkışını tam da Kılıçdaroğlu’nun ifade ettiği gibi nezaketsiz bulduğumu söylemek isterim. Hem nezaketsiz, hem de tutarsız.

Her şeyden önce eşlerle, özel ve kapalı bir yemekte konuşulanları üzerinde uzlaşılmadan kamuoyuyla paylaşmak adaba uymaz. Üstelik sevin sevmeyin, partililerine karşı her zaman nazik ve itidalli davranmış, kendi yerine İnce’yi bizzat aday göstermiş Kılıçdaroğlu’na böyle bir çıkış yapmak adil ve şık değil.

Reklam

Nagehan Alçı’nın yazısı