Nagehan Alçı günlerdir konuşulan fotoğrafların hikayesini yazdı

Gazeteci Nagehan Alçı günlerdir gündemde olan Orhan Pamuk fotoğraflarıyla ilgili sessizliğini bozdu.

Fotoğraf: Twitter

Orhan Pamuk, Aslı Akyavaş, Nagehan Alçı ve eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın bir yemek masasında çekilmiş fotoğrafı paylaşıldığı günden bu yana gündemden düşmemiş, fotoğraf üzerinden Pamuk’a eleştiri yağmıştı

Reklam

Alçı Habertürk’teki köşesinde eşi Rasim Ozan Kütahyalı’nın fotoğrafları neden paylaştığını şöyle anlattı: “Geçen pazartesi günü Rasim büyük bir heyecanla 19 yıl öncesinin 32. Gün görüntülerini önüme koydu. Rahmetli Mehmet Ali Birand’la ilgili bir yazı yazmış, yazarken duygulanmış ve oğlu Umur Birand arşivden Rasim’in Bilgi Üniversitesi’nde Orhan Pamuk’a soru sorduğu bir görüntüyü Rasim’in hatırlatması üzerine bulup yayınlamıştı. Sonrasında bu görüntüler çok tartışılınca Rasim, Orhan Pamuk ile birlikte çektirdiğimiz fotoğrafları paylaşmış. ‘Çok sevdiği ünlü yazara soru soran genç ve 20 yıl sonrası’ minvalinde normal şartlarda çok hoş, duygusal bir paylaşım…“

‘Pamuk ve Akyavaş’a sormadan göstermemeliydi’

Alçı eşinin fotoğrafları paylaşmasının yanlış olduğunu vurguladığı yazısında şu ifadelere yer verdi: “Rasim bu fotoğrafları Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş’a sormadan göstermemeliydi. Bunlar hatıra olarak çekilmiş, özel fotoğraflardı.

Bu kadar konu olduğu ve hayatta en sevdiğim yazarların başında gelen Orhan Pamuk’a büyük haksızlık yapıldığını gördüğüm için o tartışılan fotoğrafların çekildiği gün ile ilgili biraz detay vereceğim.

Reklam

2020’nin ilk günleriydi. Tam tarih vereyim… 10 Ocak 2020, Cuma akşamı.

Orhan Pamuk ve Aslı Akyavaş bizi Cihangir’deki evlerinde akşam yemeğine davet etmişlerdi. Daha öncesinde benim bir yazım dolayısıyla yazışmış, ortak tanıdıklar üzerinden haberleşmiştik.

Büyük bir mutluluk ve heyecanla buz gibi bir Ocak akşamı Orhan Bey ve Aslı Hanım’ın davetine gittik.

Orhan Bey’in kitaplarını yazdığı ve kütüphanesinin bulunduğu salonda muhteşem manzaraya karşı, sade ve küçük bir masada güzel bir yemek yedik. Hatıra olsun diye de fotoğraf çektirdik.

Bu sohbeti yazmayı ya da fotoğrafları paylaşmayı hiçbir zaman düşünmedim. Rasim’in de böyle bir amacı yoktu, olsa herhalde bir sene beklemezdi.”

Fotoğraflara yapılan yorumları linç olarak nitelendiren Alçı şunları yazdı: “Orhan Pamuk, Rasim’le yan yana oturdu diye onunla aynı fikirlere sahip mi demek oluyor sizin pencerenizde? Siz yan yana geldiğiniz herkesin kendinizle birebir aynı düşünmesini mi bekliyorsunuz? Yalnızca kendi echonuzu mu duymak istiyorsunuz?

Kaldı ki diyelim ki, bu çarpık bakış açınız doğru olsun… Orhan Pamuk dünya çapında bir değer, Nobel ödüllü bir yazar, bir aydın olduğu için değil, mevcut iktidara muhalif durduğu için mi sizin takdirinizi hak ediyor? Hadi itiraf edin, öyle!”