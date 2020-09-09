Nagehan Alçı: Günlerdir kıyamet kopan bina Diyanet arazisi değilmiş sevgili okurlar!

2018’de devlet arazisi olan bu alanı devlet Milli Emlak’tan Diyanet’e devrediyor. Diyanet 2019’da ‘200 dönüm bize çok fazla’ deyip 140 dönümünü Milli Emlak’a iade ediyor.

Günlerdir tartışılan, önünde balkon ve üzerinde yataklar olan hastane ana binasının bulunduğu bölüm böylece Diyanet’in elinden çıkmış oluyor.

Reklam

Yani günlerdir kıyamet kopan bina Diyanet arazisi değilmiş sevgili okurlar! Diyanet arazisi olan 60 dönümde birkaç yıkılmış ek bina yer alıyormuş.

Diyanet’in basın müşaviri Burak Orhan’a sordum…

“Diyanet’in bu arsayla ilgili belli bir projesi var mı? Söylendiği gibi bir eğitim merkezi mi kurulacak buraya?”

Reklam

“Hayır, bir proje yok. Söz olarak eğitim merkezi kurma fikri vardı, ancak son dönemde somutlaşmış bir şey yok, bir takvim de yok. Üstelik Sağlık Bakanlığı burayı pandemi hastanesi yapmak istiyoruz derse biz hemen devrederiz” dedi.

Nagehan Alçı’nın yazısı