Nagehan Alçı: Gülen, Humeyni gibi değil, Sisi gibi gelecekti

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“15 Temmuz başarılı olsaydı, Fethullah Gülen, Humeyni gibi gelip Türkiye’de bir din devleti kuracak ve bizi dünyadan koparacaktı”deniyor. Bu doğru değil. 15 Temmuz darbe girişiminin başarılı olma ihtimali yoktu, ama şayet olsaydı Gülen, Humeyni gibi değil, Mısır’da askeri darbenin ardından başa geçen Sisi gibi gelecekti. Tıpkı Mısır’da olduğu gibi burada da idam sehpaları kurulacaktı ve Batı tarafından desteklenecekti. Türkiye’yi bir din devleti haline değil, Batı’nın uşaklığını yapan, onlar tarafından yönetilen ve sömürülen bir kukla devlet haline getirecekti.

Nagehan Alçı’nın yazısı

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