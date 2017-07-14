Nagehan Alçı: Gerçekleri görünce morali bozulan askerlere mi emanetiz biz?

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ÜZERİNDE 15 Temmuz darbecilerine isyan eden kahraman vatandaşların bulunduğu, arkada Boğaz Köprüsü’nün göründüğü afiş kıyamet kopardı. Neymiş? Askerin morali bozuluyormuş…

Hakikaten bu ülkede militarizmin köklerini kazımak tahmin edilenden güç! Bazılarının kafasında asker resmi dahi hâlâ öyle büyük bir tabu ki! Zannedersin kutsallarına saldırı var!

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Yahu görevini yapan, vatanına bağlı bir askerin morali, 15 Temmuz’da gözü dönmüşçesine sokaklara çıkıp kendi halkına ateş eden o asker kılıklı teröristleri hatırlamakla bozulacaksa yandık!

Yani gerçekleri görünce morali bozulan askerlere mi emanetiz biz? Bence bu, her şeyden önce cesurca terör örgütleriyle savaşan askerimize hakarettir!

Nagehan Alçı’nın yazısı