Nagehan Alçı: ‘FETÖ yoktur’ diyemeyeceğimiz gibi, ‘Ergenekon da yoktur’ diyemeyiz

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Doğru, Ergenekon ve Balyoz davaları usulen çökmüştür. Ve o nedenle yeniden açılamaz, açılmamalıdır. Zira aynı suçtan aynı insan iki kez yargılanamaz.

O fırsat kaçtı bir kere. Benim görüşüm bu. Ama devletin ve yargının içinde bu davaları yeniden açmak isteyen bir irade de var.

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Öte yandan böyle oldu diye “Ergenekon” başlığını FETÖ’nün açtığı usulsüz davalara hapsedemeyiz. “Ergenekon yoktur” diyemeyiz.

Şimdi örneğin devam eden FETÖ davaları var. Diyelim ki o davalar sulandırıldı, iş şirazesinden çıktı ve usulen çöktü.

Ya da ileride konjonktür değişti ve Yargıtay, “FETÖ diye bir örgüt yoktur” dedi.

O zaman biz de “FETÖ yoktur” diyebilir miyiz? Elbette diyemeyiz! Tıpkı dava süreçleri nasıl ilerlerse ilerlesin “FETÖ yoktur” diyemeyeceğimiz gibi, “Ergenekon da yoktur” diyemeyiz.

Nagehan Alçı’nın yazısı