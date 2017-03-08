Nagehan Alçı: ‘Evet’ cephesi Almanya’ya teşekkürlerini sunar!

Başlık bir ironi değil. Gerçekten öyle. Almanya bunun tam tersini hedeflese de ve bunu gizleme gereği dahi duymasa da Gaggenau’da, Köln’de, Hamburg’da, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin bakanlarına yönelik art arda toplantı iptalleri ve bu iptallerin gerekçesi olarak verilen sözde ‘güvenlik’ gerekçeleri bir yandan demokrasi ve ifade özgürlüğünü temsil ettiği ve savunucusu olduğunu iddia eden bir ülkeye gölge düşürüyor, öte yandan, bence yapılmak istenen toplantılardan çok daha fazla ‘evet’i kuvvetlendirmeye yarıyor!

Ben gurbetçilerin önemli bir kısmının ‘evet’ cephesinde olduğunu düşünüyorum, geçmiş seçimlere baktığımızda Avrupa’daki vatandaşlarımızın çoğunluğunun Ak Parti seçmeni olduğu görülüyor. Almanya’nın bu ayrımcı tavrı onları sandığa gitme konusunda daha fazla motive edecektir. Türkiye’de de başta cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere Ak Parti’ye yönelik Batı’nın bu engelleyici tavrı ‘evet’ yönünde sandık motivasyonunu artıracaktır…

Nagehan Alçı’nın yazısı